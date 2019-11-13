Назван размер декретных в 2020 году

Размер пособия по уходу за ребенком, беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба Федерального фонда социального страхования.

Так, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличат с 26 рублей до 28 тыс. рублей, передает ТАСС.

Поднимут также максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Сумма выплат составит 322 190 рублей против 301 тыс. в этом году.

В фонде пояснили, что для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы.

Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2018 год и за 2019 годы составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что время, проведенное неработающими женщинами в уходе за ребенком, нужно засчитывать в трудовой стаж.

Напомним, ранее в октябре Министерство труда подготовило поправки в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет получать тот, кто фактически ухаживает за ним.