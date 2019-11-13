Житель Москвы «отдохнул» в баре на 350 тыс. рублей

Москвич обратился с заявлением в полицию после того, как «отдохнул» в баре с компанией друзей на 350 тыс. рублей, сообщили СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, в полицию обратился москвич, посетивший бар в центре города. После ночи в заведении мужчина обнаружил, что с одной из его карт списаны 300 тыс. рублей, с другой – еще 49,5 тыс. рублей.

Сотрудники бара показали мужчине кассовые чеки, в которых действительно фигурирует сумма в 300 тыс. рублей.

Полиция проводит проверку по факту инцидента

Напомним, в январе 2016 года москвич умер после восьми выпитых бутылок водки.