Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом, регламентировалась постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года.

Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.

Напомним, 24 октября Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для жительниц сел.