Моралес поблагодарил Мексику за спасенную жизнь

Подавший в отставку бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что решение президента Мексики о предоставлении политического убежища спасло ему жизнь.

«Мы очень благодарны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор спас мне жизнь! Спасибо, господин министр, спасибо, что спасли мне жизнь», – сказал Моралес, обращаясь к встречавшему его в аэропорту Мехико главе МИД Мексики Марсело Эбрарду, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал teleSUR.

Моралес также заявил, что сотрудникам службы безопасности предлагали 50 тыс. долларов в обмен на его выдачу.



«9 ноября, в субботу, когда я приехал в Кочабамбу, один из сотрудников службы безопасности вооруженных сил показал мне сообщения, в которых ему предлагалось сдать меня в обмен на 50 тыс. долларов», - сказал Моралес.

Напомним, Моралес отрекся от власти и покинул Боливию, Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище. Самолет бывшего президента Боливии приземлился в Мехико.