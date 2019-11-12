Отец «пьяного мальчика» отреагировал на освобождение сбившей его сына женщины

Отец мальчика, которого в 2017 году насмерть сбила Ольга Алисова в подмосковной Балашихе, прокомментировал сообщения о ее освобождении из колонии-поселения, где она отбывала наказание.

«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться. Она какой родилась – такой и умрет. С таким отношением к жизни и детям», – приводит слова мужчины «Рен ТВ».

Он рассказал, что получил всего 40 тыс. рублей компенсации морального вреда из установленных судом 2,5 млн.

«Я не буду чувствовать себя хорошо, пока их не накажу либо по закону, либо по справедливости», – добавил мужчина.

Напомним, сегодня стало известно, что Ольга Алисова, вышла на свободу.