Россию заподозрили в причастности к победе пингвина на выборах в Новой Зеландии

Интернет-пользователи в Новой Зеландии увидели «вмешательство» России в конкурс «Птица года», который проводит местная природоохранная организация. Подобные подозрения опровергли организаторы конкурса, сообщает радиостанция RNZ.

Птицей года в 2019 году стал желтоглазый пингвин или хоихо. В голосовании приняли участие 92 страны, большая часть из Австралии – 684 человека, Великобритании – 682, США – 563 и России – 335. Из-за подобной географии участников, по словам представительницы организации Меган Хабшер, «в сети, безусловно, были спекуляции по поводу того, было ли оно подозрительным», сообщает РИА «Новости».

«Люди придумывают различные теории о российском вмешательстве в новозеландские выборы. Но мы можем всех уверить, что в этот раз все было честно», – приводит ее слова Guardian.

Хабшер добавила, что организация проверила IP-адреса и данные всех людей, которые принимали участие в голосовании, и с ее точки зрения, «все выглядит достаточно чисто». После окончательного подсчета голосов и проверки аккаунтов было учтено только 193 голоса из России. При этом из 16 тыс. проголосовавших из Новой Зеландии верифицировали всего 12,6 тыс..

«Тому, что мы получили эти голоса, может быть разумное объяснение. Возможно, в игру вступили любители птиц из России», – сказала Хабшер. «Она добавила, что «на самом деле, у Новой Зеландии и России много общих птиц», к примеру, малый веретенник, который «каждый год летает туда и обратно».

Ранее Русское географическое общество (РГО) объявило о начале приема работ на самый масштабный российский фотоконкурс дикой природы «Самая красивая страна».