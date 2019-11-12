Школьников в Рязани начали тестировать на наркотики

В Рязани начали тестировать школьников на наркотики, сообщают местные СМИ.

Первыми к программе присоединились учащиеся школы № 22. До начала тестирования их родители дали письменное согласие на проведение анализа. Если ученику уже есть 15, то он может самостоятельно принять решение. Перед процедурой с ребятами беседует врач, сообщает «Московский комсомолец – Рязань».

О запуске проекта объявил губернатор Николай Любимов. Программу положительно оценили главный психиатр-нарколог России, главный рязанский нарколог, родители, руководство школ, Рязанская епархия, Митрополит Марк, глава рязанских мусульман, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, один из основателей фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, певица Ольга Бузова.