Маркетолог: Продажа шампуней в розлив — это способ заработать на экологическом тренде

Мировые тренды вроде борьбы за экологию сильно влияют на бизнес, а у компании, продающей шампуни и гели для душа на розлив – чисто коммерческий интерес, заявил газете ВЗГЛЯД член совета гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Супермаркеты в Чехии начали продавать шампуни и гели для душа на розлив. Основная идея: это позволит серьезно сократить выбросы пластика. При этом, покупатель должен сначала приобрести многоразовую емкость для шампуня, а затем сам шампунь.

«Идея данного проекта в тренде. Для бизнеса свойственно «садиться на волну», ведь в том, что популярно, таится много денег. В связи с последними событиями, мода на все экологичное или не приносящее вреда природе растет, а значит бизнесмены видят в этом коммерческий интерес», – объясняет Григорьев.

Маркетолог напоминает, что в 60-70 годах ХХ века в СССР уже был схожий тренд, только вот без экологического фона – люди были вынуждены покупать «на развес» и «на розлив» многие продукты, например, наполняли из автомата в собственные бутылки растительное масло.

Всплеск интереса к борьбе за экологию возник в связи с действиями 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, осенью ярко выступившей на климатическом саммите ООН. Кроме того, английский словарь Коллинза в ноябре 2019-го словосочетанием года назвал выражение climate strike («климатическая забастовка») - это движение также возникло с подачи Тунберг.