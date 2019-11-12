Сбившая в Балашихе «пьяного мальчика» водитель вышла на свободу

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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
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Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
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Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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    Знаменитые дома, которые можно арендовать

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    Как менялась дорога из Петербурга в Москву

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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

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        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

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            Обсуждение: 4 комментария
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              Сбившая в Балашихе «пьяного мальчика» водитель вышла на свободу

              12 ноября 2019, 17:59

              Текст: Елизавета Булкина

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              Ольга Алисова, которая в 2017 году в подмосковной Балашихе насмерть сбила шестилетнего мальчика вышла на свободу, сообщили в правоохранительных органах.

              «Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока, и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове», – сообщает  «RT» со ссылкой на источник.

              Эту информацию также подтвердили в колони-поселении, где женщина отбывала наказание.

              Алисова была признана виновной и была приговорена к трем годам колонии-поселения. Водитель отсидела весь срок, учитывая время, проведенное в СИЗО.  Женщина два раза подавала прошения об УДО, однако они не были удовлетворены.

              Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем делают погибших детей «пьяными».

              Ольгу Алисову, сбившую в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты «обнаружили» 2,7 промилле алкоголя,  приговорили к трем годам колонии-поселения в 2017 году. Позже выяснилось, что эти данные не соответствовали действительности. В итоге СК завел уголовное дело о халатности.


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