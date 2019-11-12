Сбившая в Балашихе «пьяного мальчика» водитель вышла на свободу

Ольга Алисова, которая в 2017 году в подмосковной Балашихе насмерть сбила шестилетнего мальчика вышла на свободу, сообщили в правоохранительных органах.

«Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока, и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове», – сообщает «RT» со ссылкой на источник.

Эту информацию также подтвердили в колони-поселении, где женщина отбывала наказание.

Алисова была признана виновной и была приговорена к трем годам колонии-поселения. Водитель отсидела весь срок, учитывая время, проведенное в СИЗО. Женщина два раза подавала прошения об УДО, однако они не были удовлетворены.

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Ольгу Алисову, сбившую в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты «обнаружили» 2,7 промилле алкоголя, приговорили к трем годам колонии-поселения в 2017 году. Позже выяснилось, что эти данные не соответствовали действительности. В итоге СК завел уголовное дело о халатности.