Эксперт назвал причины роста доверия россиян к губернаторскому корпусу

Работа топ-чиновников нового поколения опирается на принцип ОКСИ: Открытость, Контроль, личная Скромность и Искренность. Теперь стало ясно, что такой подход востребован обществом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя данные ФОМ, согласно которым доверие россиян к губернаторскому корпусу за год заметно выросло.

«На сегодня в стране создана своеобразная «фабрика» подготовки высших государственных чиновников, организованы первые губернаторские курсы, – отметил политолог Марат Баширов. – Основой группы выпускников этой «фабрики» становятся те управленцы, которым затем удается избраться на губернаторские посты».

Тот высокий рейтинг, те результаты, которые получены Фондом «Общественное мнение» – это результат новой кадровой политики Кремля, считает эксперт. По его мнению, теперь очевидно, эта политика абсолютно соответствует запросу населения.

«Эти новые управленцы проходят через горнила избирательных кампаний. А опирается вся их работа на новый принцип, объединенный под собранным из первых букв названием ОКСИ – Открытость, Контроль, личная Скромность и Искренность. Владимир Путин считает очень важным, – и это было отмечено в минувшие выходные на встрече представителей аппарата президента с вице-губернаторами в Подмосковье, – что принципы ОКСИ должны быть использованы и в обычной работе, не только в кадровой», – подчеркнул Баширов.

Что касается губернаторов, отметил эксперт, то проходя через избирательные кампании, они не только подтверждают уровень доверия лично к себе, но и становятся своеобразным фундаментом, на котором базируется общий рейтинг власти в стране.

«Так что с такой реакцией населения можно поздравить тех руководителей администрации в Кремле, что отвечают за кадровую политику. Их работа не прошла даром», – отметил политолог.

Баширов особо остановился и на самом исследовании ФОМ. «Оно очень масштабное. Выборка по каждому региону – репрезентативна. Можно брать выборку мнения граждан даже всего по одному региону и изучать перекрестные ссылки. Это очень ценно. Это не выборки по несколько тысяч человек на всю страну, а действительно грандиозная работа», – резюмировал Марат Баширов.

Как сообщала во вторник газета ВЗГЛЯД, Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), обнародовал исследование, согласно которому индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан за год резко вырос.

«54% россиян сейчас доверяют главам своих регионов, 26% – не доверяют. В сравнении с летом 2018 года доля доверяющих главам регионов выросла очень существенно – на 13 п.п. А баланс доверия губернаторскому корпусу, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям, увеличился в два раза (с 14 до 28 п. п.)», – передает ТАСС результаты опроса.

В ФОМ отметили, что рост доверия к главам регионов и улучшение оценок их деятельности во многом обеспечены новой кадровой политикой Владимира Путина, согласно которой «на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей немалый кредит доверия».

Напомним, на семинаре, состоявшемся в конце прошлой недели, администрация президента порекомендовала «политическим» вице-губернаторам новый стиль работы.

«Вице-губернаторам дали установку на то, что новый стиль работы губернаторов должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль», – пишут «Ведомости» со ссылкой на участников семинара.

«Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа «обещалкиных», не работает «было-будет», работает «было-стало-будет». Если что-то пообещали, нужно сразу делать и показывать эффективность. В первую очередь нужно заниматься тем, что можно быстро исправить», – приводит издание слова одного из чиновников.