Родственница рассказала о выбросившейся с детьми из окна матери

Родственница Людмилы Соколовой, выпавшей из окна с ребенком, прокомментировала публикации СМИ на тему того, что у погибшей могла бить шизофрения или другое процессуальное расстройство личности.

Родственница Соколовой заявила, что у погибшей и членов ее семьи не замечали признаков каких-либо психических расстройств, передает «Ридус».

«У нее были душевные переживания, но никто из нашей семьи или друзей не болел головой. С мужем они жили мирно, у них не было ссор или драк», – добавила она.

Также соседи Людмилы Соколовой утверждают – семья была «очень хорошая», а погибшая производила впечатление «очень психически уравновешенной».

Напомним, утром 11 ноября москвичка Людмила Соколова пыталась покончить с собой вместе с трехлетним сыном и девятимесячной дочкой. Женщина и ее дочь погибли, а мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сообщалось, что девочка отказывалась от кормления грудью, в связи с чем ее мать несколько раз вызывала скорую.

Перед гибелью женщина оставила предсмертную записку. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Специалист по женскому психическому здоровью, врач-психиатр Алексей Мелехин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что неспособность матери кормить грудью может стать причиной депрессии, а рождение второго ребенка – лишь усугубить симптомы.

Депутат Государственной думы, член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя этот инцидент, назвала тех, кто мог бы помочь женщинам в постродовой депрессии.

Между тем врач-психиатр, генеральный директор «Научного центра персонализированной психиатрии» Надежда Соловьева подвергла сомнению сообщения о постродовой депрессии женщины. По ее словам, этот диагноз маловероятен, так как после рождения последнего ребенка Соколовой прошло девять месяцев.

«Возможно, это было проявлением шизофрении или другого процессуального расстройства. У женщины могли быть галлюцинации», – заявила она.