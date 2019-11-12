Министр обороны Швеции поспорил с Макроном о «смерти мозга» НАТО

НАТО не является организацией, которую можно назвать умершей, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии альянса.

«Это не так, я считаю, что НАТО является важным фактором в Европе и играет важную роль в военном отношении. Мы сотрудничаем с НАТО в рамках партнерства с позиций неприсоединившегося государства. У Швеции есть много различных форм сотрудничества – с Финляндией, странами Балтии, Скандинавией, Великобританией, Германией, Францией, и есть даже соглашение с США. Так что мы действуем широким фронтом и участвуем во многих других группировках», – передает слова Хультквиста ТАСС.

Он подчеркнул, что это мнение Макрона, добавив, что не считает НАТО организацией, которую можно назвать «умершей».

7 ноября Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. Он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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