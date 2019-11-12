Региональным организациям мусульман запретили в названиях использовать «Россия»

Минюст направил предупреждение региональным организациям мусульман в составе Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) о том, что использовать слово «Россия» в названиях запрещается.

Отмечается, что упоминать в своих названиях слова «Россия» и «российский» имеют право только централизованные религиозные организации, которые законно существуют в России не менее 50 лет, передает ФАН.

ЦДУМ обратилось к президенту, председателю правительства, в Минюст и Госдуму для разрешения юридической несправедливости.

По словам верховного муфтия России Талгата Таджуддина, у мусульманских организаций, входящих в состав ЦДУМ, название типовое. Например, «Местная мусульманская организация «Махалля», дальше следует наименование пункта или района, а потом слова «Республика Башкортостан Центрального духовного управления мусульман России».

«То есть слово «Россия» относится здесь к ЦДУМ, а это управление было образовано еще указом Екатерины II и существует 231 год», – отметил он.

Таджуддин отметил, что одинаковые жалобы поступают в ЦДУМ от религиозных организаций Башкирии, Челябинской и Пензенской области и ряда других регионов страны.

Кроме того, духовный лидер мусульман указал на двойные стандарты в отношении к «ветвям» старейшей мусульманской организации страны. По его словам, параллельно в стране существуют Совет муфтиев России (23 года), Духовное управление мусульман РФ (25 лет), Духовное собрание мусульман России из 50–60 общин (три года).

«Почему-то им разрешено использовать слово «Россия», хотя они младше, а старейшим общинам ЦДУМ вдруг высылают такие предупреждения, – отметил Таджуддин.

Он добавил, что все это вносит раскол в деятельность мусульман, нарушается единый фронт.

Ранее глава Совета муфтиев России заявил, что официальное многоженство лучше, чем многочисленные связи на стороне.