Кембриджский словарь выбрал слово года

Кембриджский словарь выбрал слово 2019 года согласно запросам пользователей. Им стало существительное «upcycling», которое означает производство новых вещей путем переработки старых.

Существительное «upcycling» появилось в онлайн-словаре в декабре 2011 года, но с тех пор частота его употребления выросла на 181%, передает РБК.

«Upcycling» можно перевести как «переработка», но не в промышленном, а в бытовом масштабе. Это изготовление мебели, одежды и других предметов из старых, использованных вещей или отходов.

«Мы считаем, что идея, лежащая в основе upcycling, привлекает людей больше, чем само слово. Остановить прогрессирующее изменение климата, не говоря уже о том, чтобы обратить его вспять, кажется невозможным. Но утилизация – это конкретное действие, которое человеку по силам и которое может изменить ситуацию», – подчеркнула руководитель издательского отдела Кембриджского словаря Вендалин Николс.

Считается, что популярность слова связана с ростом интереса к экологической теме в целом – от появления в информационном поле 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг до разговоров о сохранении природных ресурсов в соцсетях.

На звание слово года претендовали также «carbon sink» – поглотитель углерода, например, лесной массив, который может перерабатывать достаточное количество углерода и уменьшать парниковый эффект, «compostable» – биоразлагаемый материал, «preservation» – сохранение природных комплексов.

Напомним, Грета Тунберг, которую выдвигали на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

Девушка вошла в список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си.

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