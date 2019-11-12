СК решил проверить другие возможные преступления доцента Соколова

Криминалисты центрального аппарата СК направлены в Санкт-Петербург для проверки информации о других возможных преступлениях доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней девушки.

«Для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства девушки преподавателем университета и содействии в сборе и фиксации доказательств по уголовному делу Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета», – сказано на сайте ведомства.

Также Бастрыкин дал указание руководству управления СК по Петербургу «проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение».

Отмечается, что следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, проводятся экспертизы и допросы лиц из ближайшего окружения обвиняемого, также допрошены родители убитой девушки.

Напомним, Соколова арестовали по обвинению в убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко на два месяца. Предполагается, что преступление было совершено еще 7 ноября. Он застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.