Россияне рассказали о своих главных страхах

Россияне больше всего опасаются роста социальной несправедливости, снижения дохода и возможного отказа в бесплатной медицинской помощи, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Большинство показателей «карты страхов» россиян с января 2019 года снизились. При этом максимально увеличилось количество россиян, переставших опасаться роста цен на привычные продукты (-12 п.п. с начала года, 58%). Также максимально с начала года снизилась доля россиян, обеспокоенных снижением дохода (-5 п.п. по сравнению с январским замером, 63%), неравенством между людьми (-4 п.п., 68%) и доступностью бесплатной медицинской помощи и ее качеством (-3 п.п., 58%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Между тем, эти же проблемы больше всего тревожат россиян. Первую строчку «карты страхов» занимает тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми – беспококойство на этот счет высказало 68% опрошенных. Чаще тревогу по этому поводу испытывают россияне в возрасте 35-44 лет (69%), 45-59 лет (72%) и от 60 лет (71%).

Вторую строчку занял риск возможного снижения дохода – вероятным появление этой проблемы в жизни считают 63% россиян. Тревожные настроения преобладают среди россиян 45-59 лет (71%). Завершает тройку возможных проблем отказ или сама возможность отказа в бесплатной медицинской помощи: данная проблема волнует 58% россиян. Реже беспокойство на этот счет высказывают россияне в возрасте от 25 до 34 лет (52%) и от 60 лет и старше (53%).

Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывают возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%), потеря работы (35%) и рост преступности (36%).

Социологи отмечают, что динамика изменения тревожных настроений россиян скорее положительная: после пика роста страхов в теплые месяцы – май, июнь, июль и август – в зависимости от того или иного потенциального риска наблюдается стабильное понижение беспокойства практически по всем предложенным проблемам.

«Исследование выявило две проблемные группы, внутри которых формируются специфические страхи – это молодежь в возрасте до 25 лет и граждане предпенсионного возраста. Тревоги «предпенсионеров» возникают из неуверенности в сохранении как самих доходов, так и их источника. Отсюда у них очень высокий уровень ожидания того, что по отношению к ним поступят несправедливо. Этот момент можно рационально объяснить – переход к пенсионному возрасту вызывает обеспокоенность по поводу сохранения статуса у каждого», – заявил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Он также отметил, что социологов удивили страхи молодежи. «Перед ней так же остро стоит вопрос сохранения рабочего места – эта проблема безусловно, актуальна для данной группы. Нас весьма насторожило то, что они рисуют в своем воображении сценарии «апокалиптического» характера – беспорядки, вероятность войны и разгул преступности. Чем это объяснить? Вопрос требует серьезного изучения и обсуждения», – добавил Львов.

Опрос проведен 31 октября посредством телефонного интервью среди 1,8 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.