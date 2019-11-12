Воспитанников детсада облили щелочью в Китае

В городе Кайюань южной китайской провинции Юньнань в результате нападения на детский сад ожоги получили 51 ребенок и трое взрослых, сообщила местная полиция.

По сообщению полиции, мужчина разрезал проволочный забор и проник на территорию детсада, после чего вошел внутрь и раствором каустической соды облил детей и трех воспитателей, передает «Интерфакс».

В результате легкие ожоги получили 48 человек, ожоги средней тяжести получили четыре человека, еще двое пострадали серьезно. Сообщается, что жизнь пострадавших вне опасности.

Нападавшим оказался 23-летний местный житель по фамилии Кун. Свой поступок он объяснил ненавистью общества, сформировавшейся отсутствием внимания к нему со стороны матери в детстве.

Напомним, в начале сентября восемь школьников скончались после нападения на начальную школу города Эньши в центральной китайской провинции Хубэй.