Россияне оказались лидерами в получении вида на жительство в Грузии

Больше всего свидетельств о постоянном виде на жительство в Грузии в 2015–2018 годах получили россияне, следует из данных миграционного профиля Грузии 2019 года.

За указанный период было выдано 20,8 тыс. свидетельств, 9 тыс. из которых получили россияне. Это 44% от общего числа, передает РИА «Новости».

На втором месте находятся граждане Азербайджана – 3 тыс. свидетельств (16%).

Третьими идут граждане Армении (свыше 2,2 тыс.), четвертыми – украинцы (1,7 тыс.).

В получении временных свидетельств лидируют иранцы (более 7 тыс. из 31 тыс. свидетельств), граждане Индии (более 5 тыс.) и России (более 4 тыс.).

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Отношения России и Грузии обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, после которых президент Владимир Путин подписалуказ о запрете воздушных перевозок. Бюджет Грузии потерял 350 млн долларов после введения временного запрета на полеты из России.

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