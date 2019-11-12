Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 5–7 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус одного градуса, передает ТАСС.

Ветер юго-западный, западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 3–8 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметок минус два градуса.