Кремль отказался комментировать заявление Помпео об оружии «против русских»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Соединенные Штаты предоставили Украине оружие «против русских».

«Это – в МИД», – ответил Песков на вопрос о том, не говорит ли подобная позиция Вашингтона о его деструктивной роли в урегулировании кризиса на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».

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