Названа смертельно опасная доза водки

Один литр водки является смертельной для человека дозой алкоголя, заявила завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

«Если европейцы как-то равномерно на неделю распределяют, что, может быть, метаболически не очень полезно, но, по крайней мере, не дает таких серьезных пьянок, то россияне потребляют по праздникам, по выходным очень много. По крайней мере, раньше это было таким основным паттерном. То есть литр водки и так далее. Не каждый раз удается пережить такие серьезные пьянки. То есть литр водки, например, это смертельно опасная доза», – сказала Халтурина RNS.

Она отметила, что в России потребляют не так много алкоголя, однако существует культура употребления крепкого алкоголя, которое «дает такие экстремальные формы опьянения, поскольку просто этанола поглощается больше за раз».

Эксперт добавила, что в России люди стали пить меньше алкоголя, так как граждане становятся более сознательными и уже не пьют «отчаянно, в больших количествах».

«Необходимо продолжать ограничительную политику в области алкоголя, чтобы добиваться дальнейшего снижения. Повышение акцизов, прежде всего, и цен на крепкие алкогольные напитки параллельно с контролем нелегального алкоголя. Это основное», – добавила врач.

Ранее был опубликован рейтинг «самых пьющих стран», Россия заняла седьмое место.