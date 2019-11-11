На заводе «Балтика» в Петербурге порвало паропровод

На пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге прорвало паропровод, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Уточняется, что прорыв паропровода ГУП ТЭК произошел на открытой территории.

«На месте осматривается два человека. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте бригады аварийной службы», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

На территории пивзавода «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод. pic.twitter.com/dXaKjXoYKM — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 11 ноября 2019 г.

Взрывом выбиты окна на заводе, кусками бетона повреждены автомобили, видео с места ЧП публикуют очевидцы. Видео опубликованы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Питер Онлайн, СПб».

Ранее пять человек пострадали во время взрыва на Пермском пороховом заводе.