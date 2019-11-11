Помпео похвастался спасением жизней россиян

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что борьба с терроризмом может стать одной из сфер взаимных интересов сотрудничества США и России.

Помпео отметил, что обеим странам нужно «искать сферы, где они могут сотрудничать», передает ТАСС.

«Когда я был директором ЦРУ, я работал в тесном сотрудничестве с моим коллегой из российской разведки. Вместе мы сорвали [террористический] заговор в Санкт-Петербурге и спасли жизни россиян и американцев. Мы сотрудничали в деле борьбы с терроризмом, пытаясь спасти жизнь людей, где это возможно», – сказал он.

При этом ранее госсекретарь США заявил, что Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».