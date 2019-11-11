Двери дома в Новой Москве облили опасным веществом

Консьерж одного из жилых домов в Новой Москве заявила в полицию о мужчине, который якобы облил кислотой двери дома, по данному факту начата проверка, сообщили в пресс-службе московской полиции.

«В полицию обратилась консьерж жилого дома в Новой Москве с заявлением, что неизвестный мужчина обрызгал домофон неким химическим веществом и скрылся», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Женщина попыталась очистить домофон от вещества самостоятельно, однако, по ее словам, у неё «покраснел большой палец».

Ранее в Подмосковье было совершено нападение на беременную женщину в подъезде.