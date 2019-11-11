Патрушев назвал приоритеты для защиты России от гибридных угроз

Для защиты России от гибридных и других угроз в среднесрочной перспективе приоритетное внимание нужно сосредоточить на укреплении конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«По нашим оценкам, приоритетное внимание следует сосредоточить на сохранении и укреплении конституционного строя, суверенитета, независимости, территориальной целостности России в условиях применения против нашей страны гибридных методов», – написал он в своей статье для «Российской газеты».

Отметим, что страны Запада обвиняют Россию в ведении гибридной войны. Президент Владимир Путин призывал ЕС не нагнетать и не придумывать «гибридные войны».