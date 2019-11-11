Жаловавшимся на зарплату медикам Магнитогорска увеличили надбавку за работу ночью

Сотрудникам скорой помощи Магнитогорска, которые пожаловались на низкую зарплату и нехватку кадров, увеличили надбавку за работу в ночное время на 30% – до 50%, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Сегодня проведено совещание с представителями профсоюзов, министерства здравоохранения области, администрации города Магнитогорска, проанализирована ситуация по заработным платам – снижения не произошло. Но есть ряд вопросов, в частности, по уменьшению надбавки за работу в ночное время. Принято решение увеличить ее с 20% до 50%. Это справедливое решение, такую же надбавку получают бригады скорой помощи в Челябинске», – передает ТАСС слова первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт.

До этого в СМИ появилось обращение сотрудников станции скорой медицинской помощи Магнитогорска, в котором говорится, что с января их якобы лишили всех льгот, в результате зарплата упала до 18-20 тыс. рублей за одну ставку в месяц. Кроме того, многие члены коллектива вынуждены работать на две ставки, так как кадров не хватает, утверждалось в обращении.

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