Instagram запретил финансируемым соцсетью блогерам говорить о политике

Авторам контента, получающие деньги от Instagram за съемку видео для IGTV, запретили говорить о «социальных проблемах, выборах или политике» в роликах для сервиса, пишет Bloomberg со ссылкой на копию договора с пользователями.

Это условие обеспокоило некоторых авторов и инфлюенсеров, которым соцсеть предложила снимать ролики, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о договоре, по которому Instagram компенсирует авторам затраты на производство контента в обмен на определенное количество постов. Сумма компенсации может достигать нескольких тысяч долларов.

Представитель Facebook подтвердил, что компания выдвигает определенные правила таким авторам.

«Мы считаем, что есть существенная разница между публикацией на нашей платформе политического контента и его финансированием», – подчеркнул он.

По его словам, ограничения связаны с президентскими выборами в США в 2020 году.