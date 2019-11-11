Курды заявили о больших потерях за время перемирия

С 17 октября, когда началось прекращение огня, в результате атак турецкой армии и поддерживаемых Анкарой сирийских группировок погибли 182 курдских ополченца, сообщилоо курдское информационное агентство ANHA.

Утверждается, что за это время было осуществлено 190 атак на севере и востоке Сирии, в том числе более 80 авиаударов. Погибли 182 бойца СДС, 243 были ранены, передает «Интерфакс».

29 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований с севера Сирии в соответствии с договоренностями от 22 октября. С 17 октября действовало перемирие, основанное на соглашении Турции и США.

После того, как курды при содействии России были выведены, началось совместное российско-турецкое патрулирование территории. В понедельник стартовал его четвертый этап.