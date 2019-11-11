Большинство россиян положительно отнеслись к ограничению детям доступа к гаджетам

Более половины россиян (54%) считают, что родители должны ограничивать доступ детей к гаджетам, однако 18% выступили против таких мер. Еще 17% респондентов считают, что дети не должны пользоваться гаджетами, говорится в исследовании исследовательского холдинга «Ромир».

«Наличие двойного аккаунта для отслеживания интернет-поведения ребенка назвали допустимой мерой 43% респондентов, еще 25% – необходимостью. Лишь 19% россиян отслеживает передвижение своего ребенка», – говорится в сообщении на сайте холдинга.

Ранее «Ромир» выясни, то самыми популярными мессенджерами у молодежи стали WhatsApp и Telegram.