Родители теннисиста Медведева потребовали компенсацию у британского визового центра

Родители российского теннисиста Даниила Медведева потребовали денежную компенсацию от британского визового центра в Париже за невыполненные в декларируемые сроки обязательства и сорванную поездку на итоговый турнир АТР, рассказал отец спортсмена Сергей Медведев.

«Мы прилетели в Париж 28 сентября 2019 года, чтобы подать документы на получение пятилетней английской визы в визовый центр в Париже. С 10 ноября в Лондоне начинается итоговый годовой турнир восьми сильнейших теннисистов, где играет наш сын. Мы планировали посетить этот турнир. Заранее купили авиабилеты на 8 ноября, оплатили проживание в Лондоне с 8 по 18 ноября», – цитирует РИА «Новости» текст претензии.

«На 18 ноября у нас куплены невозвратные авиабилеты из Лондона в Мадрид, где будет проходить теннисный турнир Кубок Дэвиса. Эти билеты также могут пропасть. На все эти затраты у нас имеются подтверждающие документы. 28 октября 2019 года мы подали в ваш визовый центр документы на получение пятилетней визы в Англию. Уплаченный через интернет визовый сбор на каждого составил 773 евро», – говорится в заявлении.

Медведев-старший отметил, что они оплатили подачу документов в визовый центр вне общей очереди и срочное пятидневное рассмотрение документов на визу, за что заплатили около 400 евро с человека. В центре заявили, что виза будет готова к 6 ноября, а с доставкой – не позже 7 ноября, но виза не была готова даже к 8 ноября.

«Мы потеряли ранее купленные авиабилеты на самолет в Лондон, теряем деньги за оплаченное проживание в Лондоне, впустую оплатили вам срочное пятидневное рассмотрение наших документов на визы, испытываем моральные и физические страдания от полной неопределенности с визами, а наш сын-спортсмен лишился на важном для него турнире привычных, необходимых ему помощников», – говорится в заявлении родителей спортсмена.

«Мы хотели бы узнать ваше отношение к этим фактам, а также получить от вас финансовую компенсацию за невыполненные вами в декларируемые сроки обязательства, которые привели к нашим финансовым и моральным потерям», – добавил отец теннисиста в заявлении.

Ранее теннисистка Динара Сафина в интервью газете ВЗГЛЯД назвала Дениса Медведева новой звездой первой величины.