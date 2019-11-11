Кремль отреагировал на переговоры Лукашенко в Вене и Риге

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко в Вене и Риге и остальные его международные контакты являются совершенно нормальной практикой, так как Белоруссия суверенное государство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же суверенное государство, и совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами... Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Белоруссия осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что после таких визитов Россия и Белоруссия информируют друг друга о каких-то важных элементах переговоров.

Лукашенко 11 и 12 ноября впервые с мая 2016 года посетит с визитом страну ЕС – Австрию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что мешает более глубокой интеграции России и Белоруссии.

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