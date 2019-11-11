Песков назвал ложными сообщения о «вмешательстве» России в выборы на Мадагаскаре

Сообщения о якобы вмешательстве Москвы в выборы на Мадагаскаре не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я могу это решительно опровергнуть. Сейчас излюбленная практика обвинять Россию везде и вся. Подобные сообщения не соответствуют действительности. Мы неоднократно заявляли, что мы категорически против того, когда вмешиваются в наши внутренние дела, и также никогда не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела других стран», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал статью New York Times, в которой говорится о «вмешательстве» России в выборы на Мадагаскаре.

Отвечая на вопрос, состоялась ли встреча бывшего президента Мадагаскара, который заявил, что в 2018 году в марте, еще будучи главой государства, он встречался одновременно с президентом Владимиром Путиным и российским бизнесменом Евгением Пригожиным, видимо, в Москве, Песков сказал: «Нет, я не располагаю никакой информацией на этот счет».