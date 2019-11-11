Барометр деловых настроений показал худший результат с 2009 года

Барометр деловых настроений в четвертом квартале 2019 года упал в годовом исчислении с минус 10,1 до минус 18,8 пункта, этот показатель стал худшим с кризисного 2009 года, сообщил Мюнхенский институт экономических исследований ifo по результатам опроса 1230 экспертов из 117 стран.

«Мировая конъюнктура продолжает охлаждаться. Эксперты прогнозируют значительно более слабый экономический рост в мировой торговле, ослабление частного потребления и снижения инвестиций», – цитирует Deutche Welle главу ifo Клеменса Фюста.

По его словам, эксперты заметно пессимистичнее оценивают текущую ситуацию и перспективы в связи с торговыми конфликтами и такими рисками, как Brexit.

«Экономический климат ухудшился почти во всех регионах, при этом в странах с быстро развивающейся экономикой пессимистично оценивается в первую очередь текущая ситуация, а в индустриальных странах – перспективы на ближайшие месяцы», – отметил глава ifo.

Напомним, 7 ноября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что объем мирового долга достиг рекордных показателей – 188 трлн долларов или 230% мирового ВВП.