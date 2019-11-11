Победители конкурса «Лидеры России» подготовили новые социальные проекты

Победители двух сезонов конкурса «Лидеры России» встретились на образовательной сессии клуба «Эльбрус», посвященной проработке навыков управления социальными проектами. В рамках встречи участники предложили 36 проектов, лучшие из которых будут реализованы клубом «Эльбрус» в 2020 году.

Мероприятие состоялось в рамках ежеквартальных встреч клуба «Эльбрус». На встрече участники получили методологию и практические инструменты для реализации своих социальных инициатив, обсудили критерии успешности и достижения целей своих проектов, а также подготовились к их защите на ежегодном собрании Клуба, которое состоится в конце ноября, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Как отметила председатель клуба «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», директор департамента кадровой политики и развития персонала МЭР Татьяна Дьяконова, клуб «Эльбрус» – это сообщество победителей конкурса «Лидеры России» и основная его идея – делать мир рядом с собой лучше. Участники клуба реализуют проекты, направленные на социальные улучшения жизни людей.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей могло участвовать в наших проектах. Сейчас в портфеле клуба восемь активных проектов и сегодня мы отбираем инициативы на 2020 год. У нас на данный момент заявлено 36 новых проектов, и сложно из них выбрать лучшие», – заявила Дьяконова.

Она также сообщила, что «проекты, которые не попадают в портфель клуба, ребята не оставляют, а продолжают реализовывать».

«Более 20 тысяч человек за прошлый год приняли участие в наших проектах. Один из них – «Уроки лидерства», где победители, финалисты конкурса управленцев, приходят в школы, приезжают в летние лагеря, чтобы рассказать про лидерство и личным примером показать, как они проходили этот путь. Очень приятно, когда дети после урока не отпускают, хотят задать вопросы, получить совет – это ценно. ... Сегодня в клубе 226 человек, мы также привлекаем к нашем активностям 600 финалистов и около 6 тысяч полуфиналистов конкурса – это те агенты изменений, которые в каждом уголке нашей страны стараются сделать мир лучше», – добавила Дьяконова.

Один из 36 проектов посвящен памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Его автор – руководитель направления управления интегрированного развития активов в Блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Борис Изюмов рассказал подробности проекта. «Я являюсь главным руководителем социального проекта «Боевая слава», который посвящен оцифровке фронтовых писем и привязке к карте боевых действий. У нас есть портал боеваяслава.рф. Любой может зайти, посмотреть какие письма есть на портале, а также может загрузить новые письма. Вся информация – живые истории победы, как мы их называем. Документы, которые можно найти в онлайн-архивах, по памяти народа о том, что переживал герой, какие эмоции он испытывал, с опорой на реальные события», – рассказал Изюмов.

В свою очередь заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия», победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Владимир Остроменский рассказал о своем проекте «Делай добро», который направлен на оказание социальной поддержки детей, в онкологических центрах. «Мы оказываем малышам психологическую поддержку, устраиваем для них праздники и сейчас развиваем направление, связанное с их образованием, чтобы дети не выпадали из общего контекста образования в школах, которые они вынуждено пропускают в связи со своей болезнью. На конечной стадии нашего проекта мы хотим сделать так, чтобы они могли учиться онлайн без отрыва от своих сверстников и получать те же самые знания, сдавать контрольные работы, чтобы быть постоянно в этой среде, и пусть те трудности, которые их сопровождают, никак не влияют на процесс образования», – отметил Остроменский.

Этот проект уже работает в Санкт-Петербурге с 2018 года на регулярной основе. С ноября его инициаторы организовывают праздники в онкологических центрах города, сейчас работа идет над введением образовательного контента, который впоследствии станет основой для полноценной учебной программы.

Вторым проектом, в котором Остроменский выступает в роли участника называется «Будь в курсе». Он посвящен образованию пенсионеров. Над проектом работает команда из более чем 30 человек в четырех регионах, которая помогает пенсионерам повысить финансовую грамотность, знание законодательства. «Вчера у нас прошел пятнадцатый юбилейный семинар, который одновременно стал первым семинаром по новому направлению – «Будь в курсе здоровья», мы провели обучение по темам: как следить за своим здоровьем, как обращаться за медицинской помощью и так далее», – рассказал Остроменский.

Этот проект проходит в Петербурге, Мурманске, Калининграде, также несколько семинаров прошли в Сыктывкаре.