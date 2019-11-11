Австрийца заподозрили в изнасиловании московской школьницы

Гражданина Австрии заподозрили в изнасиловании восьмиклассницы в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала «360», о случившемся с 15-летней школьницей в полицию заявила социальный педагог. По ее словам, все произошло в Химках на съемной квартире. Владелец жилого помещения сейчас устанавливается.

При этом не уточняется, при каких обстоятельствах школьница оказалась в этой квартире.

Также социальный педагог назвала имя того, кто изнасиловал школьницу. У подозреваемого 1990 года рождения оказались славянские фамилия и имя, хотя у него самого австрийское гражданство, уточняет телеканал. В Москве у мужчины есть временная регистрация, в настоящее время он безработный.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый насильник задержан. Ведется следствие.

В сентябре следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования тремя подростками 14-летней девочки.