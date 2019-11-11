Остановлено движение на Кольцевой линии московского метро

Движение составом по часовой стрелке на Кольцевой линии московского метрополитена остановлено из-за падения пассажира на пути.

«На Кольцевой линии (5) нет движения поездов по часовой стрелке из-за пассажира на пути», – говорится в сообщении в Twitter метрополитена.