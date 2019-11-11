Ракету «Протон-М» доставили на Байконур для запуска «Электро-Л»

Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска спутника «Электро-Л», доставлена на космодром Байконур, сообщили в Центре имени М.В. Хруничева.

«В запланированное время железнодорожный состав со средствами выведения предприятий госкорпорации «Роскосмос» - блоками ракеты-носителя «Протон-М», разгонным блоком ДМ-03, созданным в РКК «Энергия», и головным обтекателем производства НПО имени Лавочкина, прибыл на космодром», – передает ТАСС сообщение Центра имени Хруничева.

На предприятии добавили, что теперь специалисты выгружают составные части из вагонов и готовят к размещению до начала пусковой кампании метеорологического спутника «Электро-Л».

Напомним, 1 ноября сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника «Электро-Л» №3 отправлены на Байконур.

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