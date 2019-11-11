Пропавшую 75 лет назад американскую подлодку нашли у берегов Японии

Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила затонувшую 75 лет назад подводную лодку USS Grayback благодаря выявленной в военных записях ошибке, сообщили СМИ.

Как пишет New York Times, в январе 1944 года подлодка Grayback отправилось на боевое задание в 10-й раз, но не вернулась в гавань вовремя, после чего ВМС посчитали судно пропавшим. Предполагалось, что подлодка затонула примерно в 161 километре к юго-востоку от острова Окинава.

При этом ВМС США основывались на неправильно записанных военных данных, в которых была допущена ошибка в одной цифре в координатах места, где судно затонуло, передает РИА «Новости».

Неточность заметил в 2018 году любитель-исследователь из Японии Ютака Ивасаки, сравнив записи базы Императорского флота Японии в Сасебо и ежедневные радиоотчеты с авиационной базы ВМС на Окинаве.

Работа Ивасаки привлекла внимание исследователя и основателя Lost 52 Project Тима Тэйлора, команда которого нашла подлодку 5 июня 2019 года на глубине 435 метров у берегов Окинавы.

Напомним, в августе группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подлодки USS Grunion, которая затонула во время Второй мировой войны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД