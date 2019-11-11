Познер рассказал о работе отца на советскую разведку

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что его отец был убежденным коммунистом и «по убеждению» работал на советскую разведку, не получая за это денег.

«Я счастлив, что мой отец умер до того, как исчез Советский Союз. Я не знаю, как бы он это пережил. Он ведь был эмигрантом, он уехал в 14 лет с семьей в 1922 году, еще не было Советского Союза, была Советская Россия. И он рос во Франции и стал горячим сторонником Советского Союза; не забывайте, что в это время случился кризис 1929 года в том мире, и он это все видит», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«А 29-й год – это год первой пятилетки в России, в отличие от краха там. У него не было никакого гражданства, был только нансеновский паспорт так называемый. Он хотел вернуться, он хотел, чтобы его дети жили здесь», – рассказал журналист.

«Он работал на советскую разведку, он не был разведчиком, но работал по убеждению, не получал никаких денег и так далее. Он жил очень хорошо, занимал очень высокий пост в кинокомпании MGM, мы жили в Америке очень хорошо, по американским понятиям. И он от всего этого отказался ради идеи. И я думаю, что он бы не выдержал этого разочарования», – заключил Познер.

Ранее Познер объяснил, что за что осуждает Советский Союз.