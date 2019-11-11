Роскосмос анонсировал четыре новые станции системы спутниковой связи

Региональные станции спутниковой системы связи «Гонец» появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре, сообщили в Роскосмосе.

«АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») открыло четыре новых региональных филиала в городах Мурманск, Ростов-на-Дону, Норильск и Анадырь. В каждом из них будет размещено по одной региональной станции многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, после «проведения автономных испытаний и ввода новых станций в эксплуатацию улучшится качество предоставляемых услуг спутниковой связи по передаче данных, в частности сократится время доставки информации до ее потребителей».

Сейчас станции размещены в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске (Красноярский край).

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск трех космических аппаратов «Гонец-М» перенесен с 2019-го на 2020 год. При этом оператор опроверг данную информацию.

Отметим, что «Гонец-М» не могут запустить с 2017 года. В июне 2019 года сообщалось, что запуск отложен из-за отсутствия комплектующих с Украины.

Напомним, 1 ноября первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко сообщил, что спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, предоставит пользователям услуги телефонной спутниковой связи.

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