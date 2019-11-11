Путин заявил о готовности России к взаимодействию со всеми странами Евразии

Москва готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами Евразии, заявил президент Владимир Путин в послании участникам конференции Валдайского клуба, которая проходит в Самарканде.

«Россия готова к конструктивному, равноправному взаимодействию со всеми странами континента. Исходим из того, что мир и благополучие на евразийском пространстве являются важнейшим условием безопасности и стабильности в глобальном масштабе», – говорится в послании путина, которое зачитал российский посол в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Российский лидер отметил внимание международного экспертного сообщества к Азии, с учетом ее растущей роли в мировой политике и экономике. «Здесь активно развивается транспортная, коммуникационная и энергетическая инфраструктура, высокие технологии и фундаментальная наука», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он также указал на актуальность тематики конференции в Самарканде, которая завершает программу Года Востока в Валдайском клубе. Путин добавил, что ее участникам «предстоит оценить текущее состояние и перспективы интеграционных процессов, а также потенциал межгосударственной кооперации во многих сферах».

В Самарканде 10-11 ноября проходит десятая Азиатская конференция Валдайского клуба «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка». Более 60 экспертов из 11 стран обсуждают здесь широкий спектр вопросов и проблем межрегионального взаимодействия.