Озвучены результаты первого тура выборов президента Румынии

Центральное избирательное бюро Румынии сообщило, кто из участников выборов президента страны проходит во второй тур.

Подсчитано 94,75% голосов избирателей – обработаны протоколы с 17,3 тыс. из 18 тыс. участков, передает РИА «Новости».

Во второй тур проходят Клаус Йоханнис, который является действующим президентом Румынии, и бывшая глава правительства страны Виорика Данчилэ.

Йоханнис получил поддержку 36,6% избирателей, Данчилэ набрала 24,5% голосов.

Второй тур выборов должен состояться через две недели.