Поджегший семью из ревности житель Москвы получил пожизненное

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению мужчину за поджог квартиры, в результате которого погибли три человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Приговором Московского городского суда 32-летнему Виктору Бондаренко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», – передает ТАСС слова Ивановой.

Напомним, пожар в квартире дома на Новокосинской улице, где жила семья из семи человек, произошел 6 февраля 2018 года. В результате ожоги получили трое детей и их отчим. Мама и бабушка умерли на месте происшествия, а дедушка – позднее в больнице.

Как установили следствие и суд, бывший муж погибшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить семью из-за ревности. Он дождался, пока жители квартиры уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег стены и занавески двух комнат. После этого мужчина вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. В ходе расследования мужчина полностью признал вину.