Меркель призвала ЕС развивать новые вооружения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа должна совместно развивать новые системы вооружений, в том числе танков и самолетов.

«Мы будем в будущем совместно развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков. Германия и Франция находятся здесь на острие развития», – передает ее слова РИА «Новости».

Она заявила, что тема обороны и сотрудничества в НАТО и других военных альянсах обострили «конфликт на Украине и аннексия Крыма». При этом она заявила, что «европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности».

По словам канцлера, нужно объединить «военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития» в Евросоюзе.

Меркель заявила, что безопасность Германии обеспечена «наличием бундесвера», в связи с этим вооруженным силам нужно получить необходимые для развития финансовые ресурсы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и о реакции на него.