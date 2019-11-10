В Австралии обнаружен мертвым подозреваемый в убийстве россиянин

Полиция Австралии обнаружила тело мужчины в парке в Сиднее. Предполагается, что мертвым найден россиянин Владимир Кондаков, которого объявили в розыск по подозрению в убийстве застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC.

Его тело нашли в воскресенье утром прохожие в парке Тарен Пойнт на юге Сиднея. Официальная судмедэкспертиза пока не проведена, передает РИА «Новости».

В среду рабочий на строительной площадке обнаружил 76-летнего Метледжа мертвым. Рядом с ножевыми ранениями находился его сын, которого доставили в больницу в критическом состоянии.

Полиция заподозрила в убийстве Кондакова, который ранее работал на Метледжа. Его объявили в розыск.