Аслаханов сказал, кто виноват в развале СССР

Российский политик Асламбек Аслаханов, в 2004-2008 годах занимавший пост советника президента России по проблемам Северо-Кавказского региона, ответил на вопрос о том, почему в развале Советского Союза винит себя и свое поколение.

«Это (развал СССР – прим. ВЗГЛЯД) трагедия. Я бОльший коммунист, чем кто-то другой. В Советском Союзе, если человек падал или замерзал, сразу собиралась толпа, чтобы ему помочь. А сейчас вы такое видели? Через людей перешагивают – и идут дальше. Раньше если кто-то женщину обидел – сразу получал «по тыкве», а сейчас проходят мимо. Слабых избивают. Я в своей жизни один раз повысил голос на мать. Она была неправа, но я неправильно повел себя. Я извинился перед ней, но себе простить не могу. И такую страну развалили американцы. Около 80 человек в Кремле сидели для этого», – заявил Аслаханов в интервью изданию FоrPost.

Он также подчеркнул, что в 1992 году не поддерживал Джохара Дудаева, выступившего за отделение Чечни. «Это большая неправда, что я поддержал Дудаева. Но в СМИ тиражировали ту версию, о который вы сказали», – сказал он.

«Дудаев трижды был у меня. Один раз я встретился с ним в Грозном. Я сказал ему: «Ты пришел принести страдания чеченскому народу. России сейчас плохо, но – это великая держава. Она раздавит и тебя, и меня». Так я ему сказал. Если в независимости Чечни была бы польза для чеченского народа, я бы первым стал за это. Но я знаю, что нам надо только быть с Россией. С Россией – мы сила. Вот такая у меня позиция», – рассказал Аслаханов.

«Потом была вторая встреча с Дудаевым, я уже не помню по какому вопросу. И на третью встречу он пришел ко мне в Белый дом. Я его принял, и он просил помочь сделать ему визу в какую-то скандинавскую страну. Я ответил, что это не мои вопросы. Я его не удовлетворил. Но при всем моем негативном отношении, Дудаев ко мне очень хорошо относился. А потом спустя время мне от него передали такое послание: «Скажите Асламбеку, что я очень далеко зашел», – добавил он.

Бывший советник президента России также отметил, что за прошедшие годы российский спецназ стал самым лучшим в мире. «Мощные у нас ребята, очень хорошие специалисты. Их наши враги везде боятся. Еще мы научились опережать события. У нас много предупрежденных терактов», – сказал он.

«Но при этом у нас появилось очень много врагов. Американцы, к сожалению, не понимают, что дружба России и Америки выгодна всем странам. Если России предлагают войну, то [президент Владимир] Путин отвечает, что мы можем с вами воевать, но давайте не делать этого. Потому что эта война может быть последней. Путин – очень взвешенный человек. Он всегда находит нужные слова», – заключил Аслаханов.

Асламбек Аслаханов – известный российский политик, президент Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб России, действительный государственный советник первого класса, генерал-майор милиции. В 2008-2012 годы был членом Совета Федерации, представлял Омскую область. В 2000-2003 годах – депутат Госдумы. Мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо.