СБУ помешала вывозу в Россию деталей для ремонта военных кораблей

Сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконной переправки в Россию комплектующих к военным кораблям, сообщил пресс-центр СБУ.

«В ходе досудебного расследования было установлено, что житель Николаева планируют незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота России», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

При пересечении государственной границы у подозреваемого изъяли оборудование, рыночная стоимость которого, по предварительной оценке специалистов, превышает 1,5 млн гривен (около 3,9 млн рублей).

Во время обыска по месту проживания организатора сделки были обнаружены флэш-накопители и компьютерная техника, содержащие переписку с заказчиками из России.

Начато уголовное производство по факту нарушения режима международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, сообщил пресс-центр СБУ.

Напомним, в августе Украина признала импорт 40% военных деталей из России.

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