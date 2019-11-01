Американцев заподозрили в желании защищать Прибалтику от России руками поляков

Аналитический центр Джеймстаунский фонд в своем докладе «Как защитить страны Балтии» предлагает отразить предполагаемую агрессию России на Прибалтику с помощью польских военных, однако у тех не хватит на это сил и военной техники, заявил польский историк, эксперт по геополитике и вопросам безопасности профессор Анджей Запаловский.

Польское издание Kresy опубликовало статью под названием «США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии», в которой приводится мнение Запаловского. Перевод представлен «Иносми.ру».

«Россия способна нейтрализовать польские войска, прежде чем мы успеем их развернуть. Мне сложно представить, что действия в рамках российской атаки на страны Балтии растянутся на 2-4 дня. Скорее, цель будет состоять в том, чтобы взять ситуацию под контроль максимум за двое суток», – цитирует издание эксперта.

По словам Запаловского, польские гарнизоны в этом районе находятся в 30-50 километрах от границы с Белоруссией и Россией, эти формирования российская армия, по словам историка, сможет нейтрализовать за час.

«Польша не располагает ни силами, ни средствами, позволяющими противостоять сосредоточенному в Калининградской области потенциалу, такие силы и средства есть только у американцев», – отметил профессор.

По его утверждению, в докладе «Как защитить страны Балтии» Вашингтон подтверждает свои намерения защитить прибалтийские государства с помощью Польши.

«У нас, однако, нет на это ни сил, ни средств, а, самое главное, мы не заинтересованы в том, чтобы на польской территории разворачивалась военная операция наступательного характера, пусть даже служащая интересам стран Балтии. Мы не обладаем необходимым потенциалом, а в первую очередь нам нужно защитить ключевые для функционирования польского государства объекты», – подчеркнул Запаловский.

Ранее польские СМИ сообщили, что Польше грозит судьба курдов, в случае если США понадобится помощь России в борьбе с Китаем.