Экс-палач «Бутырки» высказался о наказании для убийцы ребенка в Нарьян-Маре

Бывший исполнитель смертных приговоров в СИЗО «Бутырка» прокомментировал наказание, которое может быть избрано для Дениса Поздеева, который накануне убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

«В любом случае, максимум, что ждет Поздеева по приговору суда – пожизненное заключение. В колонии для пожизненно осужденных арестанты, совершившие убийство детей, сидят на общих условиях. Их не помещают в отдельные камеры, и зачастую их можно увидеть в компании с террористами, серийными убийцами и профессиональными киллерами. Сокамерники, как это не странно, зачастую не знают даже, за что именно сидит их сосед», – рассказал мужчина «Московскому комсомольцу».

Он также рассказал, что «исполнять смертные приговоры не так страшно, как кажется». «Я не знал, что именно совершил приговоренный. Никогда не старался узнавать. Мне это было не важно. Главное, что он был преступник, которого суд, государство, народ, признало недостойным жизни. Он был враг. Я чувствовал себя как на войне. Я солдат, который просто исполняет приказ народа», – вспомнил бывший палач.

Он уточнил, что эта часть его работы по исполнению приговоров была секретной и его родные до сих пор не знают об этом.

Напомним, в четверг 36-летний Денис Поздеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Свои действия он объяснил «голосами в голове».

Позже выяснилось, что Поздеев лечился от алкоголизма в диспансере, состоял на учете у нарколога, вел отстраненный образ жизни и был социофобом. В пятницу Поздеева арестовали.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре.