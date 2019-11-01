Латвия во второй раз объявила о запрете въезда для Григория Лепса

Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну певцу Григорию Лепсу, об этом заявил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в соцсетях.

«На основании оценки Службы государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», – пояснил Ринкевичс, передает ТАСС.

Вместе с тем, еще в мае латвийский МИД заявил об официальном запрете въезда для Лепса.

В посольстве России отмечали, что если решение о запрете на въезд будет принято, то российская сторона может ответить зеркально.